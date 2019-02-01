ЕСПЧ отменил слушания в деле Украины против России

Евросуд по правам человека отменил запланированное на 27 февраля рассмотрение дела Украина против России по Крыму.

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок рассмотрение "крымской" жалобы Украины против РФ

Европейский суд по правам человека перенес на неопределенный срок публичные слушания по "крымской" жалобе Украины против России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ сообщает в среду, 6 февраля, Европейская правда.

При этом причины такого решения в Страсбурге не уточняют, сообщив лишь о самом факте переноса.

"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", - заявили в судебной инстанции.

Там также отказались назвать предполагаемую дату заседания.

По информации издания, стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. По данным собеседников, решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

Кроме того, об отложении заседания сообщает и официальный сайт ЕСПЧ.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы РФ.

Ранее Киев обратился в ЕСПЧ из-за захвата моряков в Азове.

Вскоре Европейский суд по правам человека обязал власти РФ обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным в Керченском проливе украинским морякам.

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