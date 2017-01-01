Массовая гибель птиц может быть связана с затоплением 345 контейнеров с бытовыми товарами.

У побережья Нидерландов найдены 20 тысяч мертвых морских птиц. Причины их смерти остаются неизвестными, сообщает ВВС.

У специалистов есть несколько версий о причинах гибели птиц. Одна из них связана с 345 контейнерами, упавшими с контейнеровоза во время шторма. Из них в воду попали пластиковые игрушки, полистирол и обувь.

Вторая теория связана с ухудшением погоды. Птицы устают и не могут бороться со стихией. Но в таком случае проблема не ограничилась только голландским побережьем, считает эксперт Мардик Леопольд.

Cмотрите фотогалерею: В Нидерландах по неизвестным причинам погибли 20 000 птиц

Десятки птиц удалось спасти. О них заботятся в специальных центрах.

Накануне самую редкую в мире птицу нашли в Бразилии.Также сообщалось, что самая старая птица в мире снесла яйцо.

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