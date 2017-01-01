Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нидерландах по неизвестным причинам погибли 20 000 птиц

Комментариев: 0
Массовая гибель птиц может быть связана с затоплением 345 контейнеров с бытовыми товарами.
На голландском побережье массово погибли птицы
На голландском побережье массово погибли птицы
DE FUGELHELLING

У побережья Нидерландов найдены 20 тысяч мертвых морских птиц. Причины их смерти остаются неизвестными, сообщает ВВС.

У специалистов есть несколько версий о причинах гибели птиц. Одна из них связана с 345 контейнерами, упавшими с контейнеровоза во время шторма. Из них в воду попали пластиковые игрушки, полистирол и обувь.

Вторая теория связана с ухудшением погоды. Птицы устают и не могут бороться со стихией. Но в таком случае проблема не ограничилась только голландским побережьем, считает эксперт Мардик Леопольд.

Десятки птиц удалось спасти. О них заботятся в специальных центрах.

Накануне самую редкую в мире птицу нашли в Бразилии.Также сообщалось, что самая старая птица в мире снесла яйцо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, птицы, Голландия, фото, Нидерланды, птица, гибель, побережье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь