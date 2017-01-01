В Финляндии рассказали о результатах эксперимента с базовым доходом

Безработным ежемесячно платили по 560 евро независимо от того, нашли они работу или нет.

В Финляндии рассказали о первых результатах правительственного эксперимента по предоставлению гражданам базового дохода - безусловной выплаты, заменившей пособие по безработице. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает Reuters.

В ходе эксперимента, две тысячи избранных вслепую безработных финнов в течение двух лет получали гарантированный ежемесячный базовый доход в 560 евро, независимо от того, нашли они работу или нет.

"Влияние на занятость, похоже, было незначительным, судя по первому году испытаний", - сказал министр здравоохранения и социальных дел Финляндии Пиркко Маттила.

Однако, хотя влияние на безработицу было минимальным, участники эксперимента сообщили, что они стали счастливее и здоровее, чем контрольная группа.

"Получатели базового дохода тестовой группы сообщили о лучшем благополучии во всех смыслах, по сравнению с группой сравнения", - сказал главный исследователь Олли Кангас.

Финляндия проводит эксперимент, в ходе которого исследует альтернативы для обновления своей модели социального обеспечения. Правительство изучало, как будет работать гарантирование выплат тем, кто не может или не желает работать, одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы.

Ранее сообщалось, что в Финляндии вводят дневной сон на рабочем месте.

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