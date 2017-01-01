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Протесты в Париже: 36 задержанных

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В Париже проходит тринадцатая по счету масштабная акция протеста "желтых жилетов", которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства.
Протесты в Париже
Протесты в Париже

В Париже правоохранители задержали по меньшей мере 36 участников акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает BFM TV.

Отмечается, что протестующие подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.

Напомним, во Франции 9 февраля начались новые акции протеста "желтых жилетов".  В Париже один из участников протестного движения получил серьезное увечье во время столкновений с полицией - мужчине оторвало руку.

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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