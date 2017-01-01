На юге Ирана произошло землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.

Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики сообщил, что на иранском острове Кешми в Персидском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет Anadolu Agency.

Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.

В данное время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.