Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На юге Ирана произошло землетрясение

Комментариев: 0
Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.
Землетрясение в Иране
Землетрясение в Иране
Depositphotos
 
Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики сообщил, что на иранском острове Кешми в Персидском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет Anadolu Agency.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.
 
В данное время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
 
Напомним, а Филиппинах произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао, информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Землетрясения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь