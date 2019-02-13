США расширили санкции против Ирана

В Вашингтоне заявили, что расширение списка проходит в рамках противодействия кибератакам иранского режима.

В Министерстве финансов США в среду, 13 февраля, сообщили, что внесли в санкционные списки две иранские организации, восемь связанных с ними физических лиц из Ирана и еще одного гражданина этой страны за причастность к деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

"Министерство финансов предпринимает меры против иранских лиц, действующих в киберпространстве и осуществляющих операции под прикрытием, направленные против американцев на их родине и за рубежом. Эти меры приняты в рамках усилий по противодействию кибератакам иранского режима", - приводит пресс-служба ведомства слова министра финансов Стивена Мнучина.

Министр финансов отметил, одна из попавших под санкции организаций New Horizon Organization оказывала поддержку КСИР и "проводила международные конференции, которые являлись для иранских разведчиков площадкой для вербовки людей и сбора разведданных у участников этих мероприятий". Другая организация Net Peygard Samavat Company, по утверждению властей США, предпринимала попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерные системы действующих и бывших агентов контрразведки США.

Напомним, в ноябре 2018 года США обнародовали масштабные санкции против Ирана. В санкционный список вошли 700 организаций.

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