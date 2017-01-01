Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

''Желтые жилеты'' снова протестуют во Франции

Комментариев: 0
Шествие пройдет мимо министерства труда, Национального собрания Франции и Объединения предпринимателей.
Протесты в Париже
Протесты в Париже

В Париже в субботу, 16 февраля, проходит 14-я по счету акция протеста "желтых жилетов". Протестующие перекрыли Елисейские поля. Об этом сообщает BFMTV.

В районе Триумфальной арки в центре французской столице собрались сотни людей.

Столкновений протестующих и полиции пока не зафиксировано.

 

 

Накануне "желтые жилеты" ворвались в редакцию французской газеты Le Dauphine Libere в городе Тонон-ле-Бен.

Напомним, масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позже протестующие выдвинули и другие социальные требования. Акции протеста проходят каждую субботу и зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, видео, фото, Париж, FEMEN протест, акции протеста, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь