''Желтые жилеты'' снова протестуют во Франции

Шествие пройдет мимо министерства труда, Национального собрания Франции и Объединения предпринимателей.

В Париже в субботу, 16 февраля, проходит 14-я по счету акция протеста "желтых жилетов". Протестующие перекрыли Елисейские поля. Об этом сообщает BFMTV.

В районе Триумфальной арки в центре французской столице собрались сотни людей.

Столкновений протестующих и полиции пока не зафиксировано.

Накануне "желтые жилеты" ворвались в редакцию французской газеты Le Dauphine Libere в городе Тонон-ле-Бен.

Напомним, масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позже протестующие выдвинули и другие социальные требования. Акции протеста проходят каждую субботу и зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

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