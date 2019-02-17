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В Германии участились атаки на критическую инфраструктуру - СМИ

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Во второй половине 2018 стало известно о 157 хакерских атаках на системы критической инфраструктуры. Из них 19 касались электрических сетей.
В Германии участились кибератаки
В Германии участились кибератаки

 

Немецкие спецслужбы фиксируют существенный рост количества и масштаба хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты страны, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на неопубликованную статистику Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

"Существует заметное увеличение количества и масштаба нападений с целью отключения электроснабжения и водоснабжения", - говорится в материале.

Во второй половине 2018 BSI стало известно о 157 хакерских атаках на системы критической инфраструктуры. Из них 19 касались электрических сетей. За предыдущие 12 месяцев ведомство зафиксировало 145 кибератак такого характера, годом ранее - 34.

При этом эксперты подчеркивают, что на самом деле это количество еще больше, поскольку провайдеры часто не разглашают информацию о хакерских атаках или попытках взлома, опасаясь испортить репутацию.

Напомним, что глава Департамента киберполиции Украины Сергей Демидюк заявил о "постоянных" хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии и компьютеры членов комиссии. 

 
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Теги: хакеры, Германия, инфраструктура, электростанция, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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