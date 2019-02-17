Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Париже обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

Комментариев: 2
Снаряд переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.
В Париже большая эвакуация из-за снаряда
В Париже большая эвакуация из-за снаряда
 
На северо-востоке Парижа временно эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.
 
"Порт-де-ла-Шапель. Из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей были эвакуированы 1600 человек. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", - сообщила мэр города Анне Идальго.
 
Людей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.
 
Снаряд переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.
 
Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут. 
 
Напомним, что в одном из парков Днепра нашли устаревший артиллерийский снаряд калибра 105 мм.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бомба, Франция, Париж, эвакуация, снаряд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    17.02.2019, 19:18
Оценка:  0
SEMPENTY
Никто не пострадал, за это спасибо всем кто принял участие в этой операции
ANDREICH    17.02.2019, 18:28
Оценка:  0
ANDREICH
випем за дидов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь