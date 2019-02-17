В Париже обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

Снаряд переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

На северо-востоке Парижа временно эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

"Порт-де-ла-Шапель. Из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей были эвакуированы 1600 человек. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", - сообщила мэр города Анне Идальго.

Людей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

Снаряд переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.

Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут.