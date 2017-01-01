Европарламентариев не пустили в Венесуэлу

Членов делегации Европейского парламента не пустили в страну по приказу действующего президента Николаса Мадуро.

Членов делегации Европарламента, которых в Венесуэлу пригласил провозгласивший себя президентом Хуан Гуаидо, не пустили в страну по приказу действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил участник делегации, представитель испанской Народной партии Эстебан Понс в Twitter.

"Внимание: у нас забрали наши паспорта, и они (пограничники) выгоняют нас из Венесуэлы. Они плохо к нам относятся, и их единственное объяснение - это то, что Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", - написал Понс в микроблоге.

При этом он подчеркнул, что депутаты в любом случае скоро вернутся в «свободную Венесуэлу».

Как пояснил позже глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, власти страны еще за несколько дней до приезда предупредили депутатов Европарламента о том, что они не смогут въехать в страну.

Известно, что в Венесуэле делегация Европарламента из шести человек должна была провести встречу с Гуаидо и послами европейских стран.

Напомним, Европарламент, как и США, Канада и большинство стран Латинской Америки, публично поддержал лидера оппозиции и главу парламента Хуана Гуаидо.

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