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Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв продолжает расти

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В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс погибли уже 169 человек. Еще 141 человек считается пропавшим без вести.
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 169 человек
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 169 человек
noticias.uol.com.br

Число погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 169 человек. Об этом со ссылкой на данные гражданской обороны штата сообщил портал UOL.

Еще 141 человек, по данным издания, считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 165 человек.

Напомним, прорыв дамбы произошел 25 января на шахте корпорации Vale в южном бразильском штате Минас-Жерайс.

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Теги: Бразилия, жертвы, дамба, погибшие, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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