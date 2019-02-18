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Умер герой знаменитой фотографии 1945 года

Комментариев: 2
Герой фото, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса скончался в возрасте 95 лет.
Фото в честь окончания Второй мировой войны
Фото в честь окончания Второй мировой войны
Getty Images

Герой легендарного фотоснимка, ставшего символом окончания Второй мировой войны, Джордж Мендоса скончался в американском Мидлтауне, сообщает CBS.
 
По словам его дочери Шарон, Мендоса скончался в результате инсульта. Он не дожил два дня до своего 96-летия.
 
Культовый снимок был сделан 14 августа 1945 года фотографом Альфредом Эйзенштадтом. На нем Мендоса в форме моряка целует свою будущую жену Гретту Циммер Фридман, одетую в медицинский халат.
 
Мендоса ранее рассказывал, что как раз в тот день он вернулся из похода по Тихому океану и не сдержал чувств, когда увидел свою возлюбленную.
 
Пара поженилась, они прожили вместе 70 лет – Фридман скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет.

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14 августа 1945 года Япония официально приняла условия капитуляции) и сообщила об этом союзникам. Формальная капитуляция была подписана 2 сентября 1945 года, что и стало официальным днем окончания Второй мировой войны.

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Теги: США, смерть, фото, фотография, поцелуй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BOOTSMANN    19.02.2019, 00:04
Оценка:  0
BOOTSMANN
Снимок был назван "Безоговорочная капитуляция".
СеняХороший    18.02.2019, 23:43
Оценка:  0
СеняХороший
в бигмире одни тупые писаки остались? "фото, сделанного в день окончания Второй мировой войны". ... "Культовый снимок был сделан 14 августа 1945 года".
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