Умер герой знаменитой фотографии 1945 года

Герой фото, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса скончался в возрасте 95 лет.



Герой легендарного фотоснимка, ставшего символом окончания Второй мировой войны, Джордж Мендоса скончался в американском Мидлтауне, сообщает

Герой легендарного фотоснимка, ставшего символом окончания Второй мировой войны, Джордж Мендоса скончался в американском Мидлтауне, сообщает CBS

По словам его дочери Шарон, Мендоса скончался в результате инсульта. Он не дожил два дня до своего 96-летия.



Культовый снимок был сделан 14 августа 1945 года фотографом Альфредом Эйзенштадтом. На нем Мендоса в форме моряка целует свою будущую жену Гретту Циммер Фридман, одетую в медицинский халат.



Мендоса ранее рассказывал, что как раз в тот день он вернулся из похода по Тихому океану и не сдержал чувств, когда увидел свою возлюбленную.



14 августа 1945 года Япония официально приняла условия капитуляции) и сообщила об этом союзникам. Формальная капитуляция была подписана 2 сентября 1945 года, что и стало официальным днем окончания Второй мировой войны.

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