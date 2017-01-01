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В Дублине остановили работу аэропорта из-за дрона

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Полеты в аэропорту Дублина временно приостановлены из-за подтвержденного выявления беспилотника над аэродромом.
Аэропорт Дублина временно приостановил полеты
Аэропорт Дублина временно приостановил полеты

Дублинский аэропорт временно отложил рейсы из-за пролета дрона над аэродромом. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает агентство Reuters.

Администрация ирландского аэропорта рекомендует пассажирам отслеживать информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний.

Представители дублинского аэропорта пообещали опубликовать обновления, когда полеты возобновятся.

Ранее аэропорт в США приостановил работу из-за сообщений о беспилотниках.

Также в декабре 2018 года аэропорт Лондона приостановливал полеты из-за дронов.

 

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Теги: самолет, аэропорт, Ирландия, аэродром, авиакомпании, Дублин, самолеты, дрон
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Источник: korrespondent.net

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