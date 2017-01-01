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В Каталонии проходит масштабный митинг протеста

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Многотысячные протесты происходят на фоне судебного процесса над 12 бывшими лидерами Каталонии.
В Барселоне продолжаются протесты
В Барселоне продолжаются протесты
Korrespondent.net

В столице Каталонии, Барселоне, после обеда в четверг, 21 февраля, идет массовый митинг протеста под лозунгом “Самоопределение - не преступление“. Об этом сообщает Корреспондент.

Тысячи людей с транспарантами и флагами Каталонии вышли на улицы. В толпе митингующих, помимо флагов Каталонии, видны флаги разных стран, больше всего - английских. По данным местных журналистов, в акции ожидается участие 200 тысяч человек.

Акции протеста в Барселоне продолжаются с утра. Участники всеобщей забастовки, которые выступают за отделение автономии от Испании, блокировали основные транспортные магистрали и железнодорожные пути.

Днем в результате столкновений между участниками забастовки и правоохранительными органами 28 человек получили ранения. Среди пострадавших - 12 сотрудников правопорядка.

Организаторами акции выступили профсоюзы и организации, которые борются за независимость Каталонии. Официально основным требованием бастующих являются социальные улучшения - сокращение рабочей недели до 35 часов и установление минимальной заработной платы в Каталонии на уровне 1200 евро.

Однако в то же время в значительной мере забастовка усилена судебным процессом, который проходит в Верховном суде Испании над 12 бывшими лидерами Каталонии.

 

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Теги: Барселона, протесты, видео, фото, Каталония
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Источник: korrespondent.net

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