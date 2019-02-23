В Италии из-за урагана погибли четыре человека

Сильные порывы ветра в нескольких регионах страны привели к падению деревьев, разрушению зданий и других конструкций.

Не менее четырех человек стали жертвами сильного урагана в Италии. Об этом сообщает АNSA в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что сильные порывы ветра в нескольких регионах страны привели к падению деревьев, разрушению зданий и других конструкций. Так, вблизи Фрозиноне сильный ветер вызвал обвал стены дома, в результате чего погибли два человека.

Еще один человек погиб вблизи Рима, когда на его автомобиль упало дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Также возле Рима погиб 14-летний подросток, после того как на него из-за порыва ветра упала лестница.

Кроме того, вблизи Неаполя дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы. Ребенок не пострадал.

Отмечается, что ураган свирепствует и в регионе Кампания. Из-за непогоды в регионе закрыли все школы и остановили сообщение с соседними островами.

Ранее в турецкой Анталье смерч перевернул автобус с 12 пассажирами, которые направлялись из здания аэропорта к трапу самолета. Пострадали два человека. Сильный ветер перевернул также один микроавтобус и два трапа. Кроме этого, два самолета получили серьезные повреждения, пострадал и полицейский вертолет.

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