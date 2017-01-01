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В Венесуэле силовики напали на журналистов

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Силовики Венесуэлы совершили нападение на отель с международными журналистами. Они применили слезоточивый газ и разбили стекла в здании.
В Венесуэле напали на международных журналистов
В Венесуэле напали на международных журналистов

Сотрудники государственных служб безопасности Венесуэлы напали на отель в Уренье (штат Тачира), в котором живут журналисты, в том числе иностранные, освещающие ситуацию вокруг гуманитарной помощи на границе с Колумбией. Об этом сообщает венесуэльский Национальный профсоюз работников СМИ.

По их данным, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и разбили стекла в здании. Профсоюз сообщает, что до этого ранения получили двое журналистов, несколько фотографов и видеооператоров лишились своей рабочей техники. В частности, журналистка из Швеции была задержана у границы с Колумбией, ее избили и отобрали оборудование.

Ранее сообщалось, что во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии были сожжены три грузовика с гумпомощью. 

По данным МИД Колумбии, пострадали не менее 285 человек. СМИ сообщают о четырех погибших.

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Теги: Венесуэла, Журналисты, отель, нападение, силовики, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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