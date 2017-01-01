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Рейтинг Макрона вырос впервые с начала акций "желтых жилетов"

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Деятельность Макрона на посту президента поддерживают 32% французов, что является самым высоким показателем с начала протестов.
Популярность Эмманюэля Макрона во Франции возобновила рост
Популярность Эмманюэля Макрона во Франции возобновила рост

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона по состоянию на конец февраля имеет тенденции к росту. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Odoxa, сообщает в понедельник, 25 февраля, Укринформ.

Согласно данным исследования, в настоящее время деятельность Макрона на посту главы государства поддерживают 32% французских граждан. Это - самый высокий показатель после начала массовых акций протестного движения так называемых "желтых жителей". В частности, в декабре 2018 года у президента Франции уровень популярности составлял 27%.

Кроме того, как показал опрос, большинство французов (55%) считают, что демонстрации "желтых жилетов" должны быть прекращены.

Известно, что опрос проводился в течение 2 - 21 февраля через интернет-коммуникацию. В исследовании приняли участие 1000 респондентов.

Напомним, в ответ на требования протестного движения правительство Франции пошло на уступки, приняв решение по улучшению социально-экономической ситуации населения. Сам Макрон объявил и сейчас проводит общенациональные дебаты с целью выхода из социально-экономического кризиса.

Ранее во Франции прошла новая волна протестов.

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Теги: рейтинг, соцопросы, президент, Франция, протесты, опрос, опросы, Эммануэль Макрон, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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