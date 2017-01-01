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В Непале министр погиб при падении вертолета

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Рабиндра Адхикари и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в районе Тапледжунг.
Рабиндра Адхикари погиб при крушении вертолета
Рабиндра Адхикари погиб при крушении вертолета
NDTV

Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и еще шесть человек погибли во время катастрофы вертолета. Об этом сообщает телеканал NDTV в среду, 27 февраля.

По данным The Himalayan Times, катастрофа произошла в гористом районе Тапледжунг. Местные жители услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе крушения. Причины катастрофы пока не сообщаются.

Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.

Ранее в Мексике потерпел крушение вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли пять человек.

Также стало известно, что в индийском штате Джамму и Кашмир разбился транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии. Военное командование страны заявило о гибели двух пилотов.

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Теги: Непал, вертолет, катастрофа, авария, падение, министр, погибли, погиб, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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