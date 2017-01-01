В Италии к дайверу присосался осьминог

Чтобы оторвать щупальца от спины, мужчине понадобилось около трех минут.

Несколько минут понадобилось итальянскому дайверу, чтобы отцепить от себя осьминога, который присосался к его спине. Видео этого случая опубликовал канал Caters Clips в YouTube.

Осьминог оставался там, даже когда мужчина вынырнул из воды. Чтобы оторвать его щупальца от спины, понадобилось около трех минут.

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