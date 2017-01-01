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В Италии к дайверу присосался осьминог

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Чтобы оторвать щупальца от спины, мужчине понадобилось около трех минут.

Несколько минут понадобилось итальянскому дайверу, чтобы отцепить от себя осьминога, который присосался к его спине. Видео этого случая опубликовал канал Caters Clips в YouTube.

Осьминог оставался там, даже когда мужчина вынырнул из воды. Чтобы оторвать его щупальца от спины, понадобилось около трех минут. 

Ранее на пляже шотландского города Аймут около 50 тюленей напали на мужчину, который возвращался с рыбалки.

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Теги: Италия, видео, осьминог, дайвинг
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Источник: korrespondent.net

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