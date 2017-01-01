В столице Сомали прогремели взрывы: 25 погибших

Взрывное устройство у отеля в Могадишо, который часто посещают чиновники, взорвал террорист-самоубийца.

Полиция считает, что число жертв может возрасти скриншот из видео

В столице Сомали Могадишо произошел мощный взрыв возле одного из отелей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, 25 человек, сообщает dpa.

По данным местной полиции, взрывное устройство у отеля, который часто посещают чиновники, взорвал террорист-самоубийца. Известно также, что среди погибших есть полицейские.

Как отмечается, взрыв был настолько мощным, что его было слышно за восемь километров.

Примерно через час после первого взрыва прогремел второй, поэтому число погибших может возрасти, отметили в полиции.

Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", доложили в сомалийской спецслужбе SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность исламистов.

Ранее возле одного из торговых центров Могадишо взорвался автомобиль со взрывчаткой, по меньшей мере 11 человек погибли.

Также сообщалось, что в результате авиаудара в центральной части Сомали были убиты 35 боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб", связанной с террористической организацией Аль-Каида.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet