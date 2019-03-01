Лукашенко идет на новый президентский срок

Белорусский лидер будет баллотироваться на очередной президентский срок. Он также заявил, что в стране необходимо принять новую конституцию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу, 1 марта, на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал он.

По его словам, он будет выдвигаться кандидатом в президенты на новый срок для того, чтобы его потом "не обвинили в трусости и что он в трудную минуту сбежал".

"Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать", - сказал Лукашенко.

По его словам, когда будут президентские выборы, и он выставит свою кандидатуру, то не будет вести "никакой агитации, пропаганды".

"Мое дело - обеспечить равные условия для всех кандидатов", - отметил президент. Лукашенко также сказал, что не собирается передавать власть по наследству своим сыновьям.

Он отметил, что в СМИ много рассуждают о том, что якобы он вместе с российским президентом рассуждает о том, чтобы объединить два государства и поделить должности.

"Я не первый срок в должности президента и наелся уже этого президентства, поэтому загубить страну во имя личных амбиций или чьих-то, я никогда на это не пойду. Это значит, что перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко убежден: Петр Порошенко победит на президентских выборах в Украине 31 марта 2019 года.

Напомним, Лукашенко и Владимир Путин во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet