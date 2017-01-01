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В Черногории требовали отставки президента

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Тысячи черногорцев вышли на улицы Подгорицы с протестом против президента своей страны Мило Джукановича.
Протесты в Черногории
Протесты в Черногории

В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters
 
Митингующие требовали отставки президента страны Мило Джуканович и его правительства, обвиняя власти в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.
 
Тысячи демонстрантов прошли через центр города, скандируя "Мило – вор". Оппозиционные политики от протестов дистанцировались.
 
Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции.


В Алжире в ходе протестов пострадали почти 200 человек

Напомним, 28 января в Подгорице произошел взрыв неподалеку от административного центра города.

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Теги: протесты, фото, марш, Черногория, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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