Трамп считает "стыдом" слушания Коэна в Конгрессе
Американский лидер назвал дачу показаний своего экс-адвоката одновременно с саммитом во Вьетнаме "новым уровнем низости" в политике.
"Когда демократы расспрашивают на открытых слушаниях осужденного лжеца и жулика в то самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, - это, вероятно, очередной антирекорд в американской политике. Это могло внести вклад в "уход" (с переговоров - ред.) Никогда такого не делали, когда президент за границей. Стыд!" - подчеркнул Трамп.
Напомним, в среду, 27 февраля, в Палате представителей заслушали бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который получил три года тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний Конгрессу. Он назвал Трампа "расистом и мошенником".
Слушания прошли перед началом второго дня саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Переговоры завершились досрочно без соглашений и договоренностей.
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