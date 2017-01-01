Трамп считает "стыдом" слушания Коэна в Конгрессе

Американский лидер назвал дачу показаний своего экс-адвоката одновременно с саммитом во Вьетнаме "новым уровнем низости" в политике.

Президент США Дональд Трамп назвал одной из причин досрочного прекращения переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном слушания в Конгрессе с участием его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер написал в Twitter 4 марта.

"Когда демократы расспрашивают на открытых слушаниях осужденного лжеца и жулика в то самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, - это, вероятно, очередной антирекорд в американской политике. Это могло внести вклад в "уход" (с переговоров - ред.) Никогда такого не делали, когда президент за границей. Стыд!" - подчеркнул Трамп.

Напомним, в среду, 27 февраля, в Палате представителей заслушали бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который получил три года тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний Конгрессу. Он назвал Трампа "расистом и мошенником".

Слушания прошли перед началом второго дня саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Переговоры завершились досрочно без соглашений и договоренностей.

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