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Трамп считает "стыдом" слушания Коэна в Конгрессе

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Американский лидер назвал дачу показаний своего экс-адвоката одновременно с саммитом во Вьетнаме "новым уровнем низости" в политике.
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн
Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн
 
Президент США Дональд Трамп назвал одной из причин досрочного прекращения переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном слушания в Конгрессе с участием его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер написал в Twitter 4 марта.
 
"Когда демократы расспрашивают на открытых слушаниях осужденного лжеца и жулика в то самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, - это, вероятно, очередной антирекорд в американской политике. Это могло внести вклад в "уход" (с переговоров - ред.) Никогда такого не делали, когда президент за границей. Стыд!" - подчеркнул Трамп.
 
Напомним, в среду, 27 февраля, в Палате представителей заслушали бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который получил три года тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний Конгрессу. Он назвал Трампа "расистом и мошенником".
 
Слушания прошли перед началом второго дня саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое. Переговоры завершились досрочно без соглашений и договоренностей.

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Теги: саммит, конгресс, адвокат, Трамп, КНДР, Коэн, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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