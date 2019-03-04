Украина попала в топ-40 влиятельных стран мира

Беларусь оказалась влиятельней Украины в мире. Первые три места в рейтинге заняли США, Россия и Китай.

Украина оказалась на 39 месте в рейтинге влиятельности стран мира, составленном U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании.

Как пишет Голос Америки, исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов.

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Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влиятельности, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно за армию.

“Украина – страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами“, - говорится в исследовании.

Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года. США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют самую большую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения.

Далее идут Россия и Китай - страны, которые много тратят на военный комплекс. Германия, Великобритания, Франция и Япония являются экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь.

Израиль и Саудовская Аравия занимают восьмое и девятое места в рейтинге, соответственно, и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи.

Беларусь заняла 35-е место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией. “Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией“, - говорится в исследовании.

Напомним, Украина подскочила в рейтинге свободы человека. За год страна поднялась сразу на 16 позиций в рейтинге, однако, все еще находится ближе к хвосту.



