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Украина попала в топ-40 влиятельных стран мира

Комментариев: 8
Беларусь оказалась влиятельней Украины в мире. Первые три места в рейтинге заняли США, Россия и Китай.
Украина оказалась 39-й в мире по влиятельности
Украина оказалась 39-й в мире по влиятельности
facebook.com/sobornist.org.ua

Украина оказалась на 39 месте в рейтинге влиятельности стран мира, составленном U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании.

Как пишет Голос Америки, исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов.

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Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влиятельности, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно за армию.

“Украина – страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами“, - говорится в исследовании.

Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года. США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют самую большую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения.

Далее идут Россия и Китай - страны, которые много тратят на военный комплекс. Германия, Великобритания, Франция и Япония являются экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь.

Израиль и Саудовская Аравия занимают восьмое и девятое места в рейтинге, соответственно, и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи.

Беларусь заняла 35-е место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией. “Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией“, - говорится в исследовании.

Напомним, Украина подскочила в рейтинге свободы человека. За год страна поднялась сразу на 16 позиций в рейтинге, однако, все еще находится ближе к хвосту.

 

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Теги: Украина, рейтинг, мир, армия, самые влиятельные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    04.03.2019, 19:07
Оценка:  0
VSHIVANKA
САМАЯ НИЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЕВРОПЫ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ ТОЛЬКО НА РЫНОК РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ИНТИ.МНЫХ УСЛУГ , СЕЛЬХОЗ РАБОЧИХ И УБОРЩИКОВ ТУАЛЕТОВ ....)))
ВОТ ТУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО РАСКАЧАТЬ КАЧЕЛИ .....))))))
bertal    04.03.2019, 19:01
Оценка:  +1
bertal
"Огласите весь список, пожалуйста", 20-30 места у африканцев?))))) Гондурас на каком месте?))))
Coюзник    04.03.2019, 18:42
Оценка:  0
Coюзник
Ну например на развал и уменьшение бюджета России ...
Coюзник    04.03.2019, 18:43
Оценка:  0
Coюзник
Вы на войну с Украиной тратите те деньги, которые можно было пустить на развитие
dinops    04.03.2019, 18:14
Оценка:  +1
dinops
И на что можно влиять с 40 го места?
atos    04.03.2019, 18:08
Оценка:  0
atos
Влиятельная по мойке туалетов? Да тут ей равных нет)))))
CasperW    04.03.2019, 18:13
Оценка:  +1
CasperW
за еду работаешь? А мог бы писать качественные посты. Поспрашивай у коллег по "цеху"
ZE2019    04.03.2019, 18:06
Оценка:  0
ZE2019
ЗДОБУТТЯ)))
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