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Гульнару Каримову отправили в колонию

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Дочь экс-президента Узбекистана неоднократно нарушала условия отбывания наказания, заявили в Генпрокуратуре страны.
Гульнара Каримова
Гульнара Каримова

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, которая до сих пор находилась под домашним арестом, будет переведена в колонию общего режима. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что в ходе отбывания наказания Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства (самовольно покидала квартиру, неоднократно пользовалась интернетом и препятствовала возмещению государству нанесенного ею ущерба).

Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам принял решение перевести Каримову в колонию общего режима для отбывания оставшегося срока наказания.

Напомним, в октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег, в период с 2001 по 2013 год.

В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование ряда других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями на общую сумму около двух миллиардов долларов.

В конце 2017 года старшую дочь экс-президента Узбекистана приговорили к десяти годам лишения свободы.
 
Летом 2018 года наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте.

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Теги: Узбекистан, тюрьма, колония, наказание, Гульнара Каримова
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Источник: korrespondent.net

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