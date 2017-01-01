Гульнару Каримову отправили в колонию
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, которая до сих пор находилась под домашним арестом, будет переведена в колонию общего режима. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
Отмечается, что в ходе отбывания наказания Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства (самовольно покидала квартиру, неоднократно пользовалась интернетом и препятствовала возмещению государству нанесенного ею ущерба).
Напомним, в октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег, в период с 2001 по 2013 год.
В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы.
В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование ряда других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями на общую сумму около двух миллиардов долларов.
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