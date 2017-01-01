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В Афганистане напали на офис строительной компании: 16 погибших

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Группа вооруженных лиц совершила нападение на строительную компанию, расположенную в провинции Нангархар.
Девять человек ранены
Девять человек ранены

В результате нападения на офис строительной компании в Джелалабаде погибли 16 человек, девять ранены. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Пажвак.

Отмечается, что утром группа вооруженных людей ворвалась в офис застройщика, расположенный на юге провинции Нангархар.

Все погибшие являются сотрудниками компании.

Отмечается, что нападавших было пятеро. Они ликвидированы сотрудниками сил правопорядка.

Ранее по меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, расположенную в провинции Гильменд.

Также в феврале в Афганистане от взрыва заложенной у дороги бомбы погибли шестеро мирных жителей.

 

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Теги: Афганистан, теракт, офис, нападение, вооруженное нападение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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