В Париже таксист ранил ножом футбольного фаната

Водитель такси ударил ножом фаната футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Пострадавшего госпитализировали.

Болельщик Манчестер Юнайтед получил ножевое ранение во время поездки на такси в Париже после матча Лиги чемпионов против ПСЖ. Об этом в пятницу, 8 марта, пишет Sky Sports.

"44-летний мужчина возвращался с тремя другими болельщиками в центр города после матча, когда водитель обиделся на них, поющих в честь драматической победы Юнайтед", - говорится в сообщении.

Таксист остановил машину и начал угрожать ножом одной из пассажирок. За нее вступился один из друзей, который впоследствии получил удар ножом в грудь от водителя.

Пострадавшего госпитализировали и провели срочную операцию.

Полиция арестовала подозреваемого.

Напомним, в феврале в Риме подрались футбольные фанаты, четыре человека получили ножевые ранения.

Также сообщалось, что в Киеве произошла драка между фанатами Динамо и Айнтрахта.

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