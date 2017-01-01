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В клинике Праги пациент открыл стрельбу

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В результате стрельбы пострадали двое поциентов, один из них находится в критическом состоянии.
Медсестрам удалось отобрать у стрелявшего оружие
Медсестрам удалось отобрать у стрелявшего оружие
Ярослав Дебелий

Пациент клиники "На Виноградах" в Праге открыл стрельбу по соседям по палате, ранив двоих больных. Об этом сообщил в субботу, 9 марта, представитель чешской полиции Ян Данек, пишет ТАСС.

"В отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба. Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных", - рассказал он.

Прибежавшим в больничную палату на выстрелы дежурным медсестрам удалось отобрать оружие у стрелявшего.

Ранения одного из пострадавших медики характеризуют как тяжелые. "Его состояние критическое", - сказал Ян Данек.

Ранее сообщалось, что в киевской больнице пациент костылем избил до смерти соседа по палате. По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать.

 

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Теги: пациент, Чехия, стрельба, клиника, Прага
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Источник: korrespondent.net

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