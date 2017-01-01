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"Арабская весна" нанесла ущерб в $900 млрд - Всемирный банк

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Конфликты в Сирии, Ливии и Йемене в 2010-2018 годах нанесли арабскому миру значительные потери.
Арабский мир потерял 900 млрд долларов из-за вооруженных конфликтов
Арабский мир потерял 900 млрд долларов из-за вооруженных конфликтов
Анадолу

Вооруженные конфликты в арабских странах привели к значительному финансовому ущербу, который во Всемирном банке оценили в $900 млрд. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на арабские СМИ.

Отмечается, что ряд государств региона оказался на грани экономического краха.

Так, по словам первого помощника главы ВБ Махмуда Мухиддина, ущерб арабскому миру от конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене в 2010-2018 годах достиг $900 млрд.

При этом он отметил, что в арабских странах 60% ВВП приходится на 10% населения, по сравнению с 45% в европейских государствах.

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Напомним, в 2016 году в ООН оценили потери от "арабской весны" в 614 миллиардов долларов.

 

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Теги: конфликт, Всемирный банк, Сирия, Ливия, Йемен, арабы, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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