В Алжире перенесли выборы президента после массовых протестов

Выборы президента Алжира перенесли в ответ на настоятельное требование народа. Оппозиции также пообещали места в будущем правительстве.

В Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа. Об этом в среду, 13 марта, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рамтан Ламамра, сообщает портал TSA.

"Президент (Абдельазиз Бутефлика) перенес выборы в ответ на настоятельное требование народа. Он услышал тех, кто участвовал в уличных маршах. И президент решил дать слово алжирскому народу", - отметил он.

Глава МИД также пообещал местной оппозиции места в будущем правительстве страны.

"Присутствие оппозиции в будущем правительстве желательно. Если сами представители оппозиции и общественности хотят быть в правительстве, то милости просим. Оппозиция радостно приглашается войти в правительство, нам нечего скрывать", - отметил Ламамра.

По его словам, речь идет о планах "существенного обновления политической системы Алжира, в которой появятся новые лица, в том числе женщины и молодежь".

"Должен быть диалог, в рамках которого надо быть внимательным к чаяниям молодежи. Самое глубокое из них - изменение системы. Надо идти к людям, собирать от них предложения, позволять молодежи участвовать в процессах", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент Алжира Абдельазиз Бутефлика принял решение отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок.

Такое решение президента последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства. Накануне в противостоянии с силовиками пострадали более 200 алжирцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet