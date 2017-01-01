ЕП рекомендовал приостановить процесс вступления Турции в ЕС

Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Об этом 13 марта сообщила евродепутат Кати Пири в Twitter.

"Европейский парламент только что принял мой отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", - отметила Пири.

The European Parliament just adopted my #Turkey report, calling on EU leaders to formally suspend accession talks & show solidarity w/ Turkey’s democrats. pic.twitter.com/cbjyuJ5EMp — Kati Piri (@KatiPiri) 13 марта 2019 г.

Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.

Доклад поддержали 370 депутатов, 109 выступили против и 143 воздержались. Решение не имеет обязательной юридической силы.

В свою очередь МИД Турции заявил, что рекомендация Европарламента не имеет для Анкары никакого значения.