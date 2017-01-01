ЕП рекомендовал приостановить процесс вступления Турции в ЕС
Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Об этом 13 марта сообщила евродепутат Кати Пири в Twitter.
"Европейский парламент только что принял мой отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", - отметила Пири.
The European Parliament just adopted my #Turkey report, calling on EU leaders to formally suspend accession talks & show solidarity w/ Turkey’s democrats. pic.twitter.com/cbjyuJ5EMp— Kati Piri (@KatiPiri) 13 марта 2019 г.
Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.
Доклад поддержали 370 депутатов, 109 выступили против и 143 воздержались. Решение не имеет обязательной юридической силы.
В свою очередь МИД Турции заявил, что рекомендация Европарламента не имеет для Анкары никакого значения.
Напомним, в июле прошлого года Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров с Анкарой по поводу приема страны в состав Евросоюза.
А в сентябре 2018 года стало известно, что Европарламент отменил выделение Турции помощи в сумме 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в ЕС.
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