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ЕП рекомендовал приостановить процесс вступления Турции в ЕС

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Переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза продолжаются с 2005 года. Сейчас открыты для рассмотрения 16 из 35 требований к Анкаре.
Евроинтеграция Турции под вопросом
Евроинтеграция Турции под вопросом

Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Об этом 13 марта сообщила евродепутат Кати Пири в Twitter.

"Европейский парламент только что принял мой отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", - отметила Пири.

Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.

Доклад поддержали 370 депутатов, 109 выступили против и 143 воздержались. Решение не имеет обязательной юридической силы.

В свою очередь МИД Турции заявил, что рекомендация Европарламента не имеет для Анкары никакого значения.

"Мы не можем придавать какое-либо значение одностороннему и необъективному подходу Европарламента. Принятая им рекомендация не имеет для нас никакого смысла. Позиция Европарламента должна заключаться в поощрении связей, взаимодействия и диалога между Турцией и ЕС", - подчеркнули в ведомстве.
 

Напомним, в июле прошлого года Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров с Анкарой по поводу приема страны в состав Евросоюза.

А в сентябре 2018 года стало известно, что Европарламент отменил выделение Турции помощи в сумме 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в ЕС. 

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Теги: ЕС, Турция, Евросоюз, переговоры, Еврокомиссия, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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