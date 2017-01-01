“Черный день” в истории Новой Зеландии: в мечетях погибли 40 человек

В результате стрельбы в Новой Зеландии погибло по меньшей мере 40 человек. Полиция не уверена, что арестовала всех нападающих.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны. Полицейская операция продолжается, пишет New Zealand Herald.

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Полиции удалось арестовать троих мужчин и одну женщину. Известно, что один из них является австралийцем. Накануне нападения на мечети этот человек написал манифест, в котором четко проглядываются ультраправые настроения.

Официально, известно о 40 жертвах нападения в двух мечетях Новой Зеландии. Очевидцы говорят, что видели, как люди истекают кровью под зданием мечети “Аль-Нур”.

Премьер-министр Новой Зеландии прокомментировала ситуацию скриншот из видео

Один из нападающих опубликовал в Сети видео, на котором он с автоматом стреляет по людях. Эксперты уже установили, что видео не смонтировано.

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Власти настоятельно просят не выходить на улицы Крайстчерч. Школы в городе закрыты. Полицейские до сих пор не уверены, что арестованы все члены преступной группировки.

Эксперты уже констатировали, судя по количеству взрывчатки и оружия, нападения на мечети было тщательно спланировано.

Напомним, стрельба в Зеландии: установлена личность стрелка. Одним из стрелков в двух мечетях Новой Зеландии оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.