“Черный день” в истории Новой Зеландии: в мечетях погибли 40 человек
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день одним из самых черных в истории страны. Полицейская операция продолжается, пишет New Zealand Herald.
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Полиции удалось арестовать троих мужчин и одну женщину. Известно, что один из них является австралийцем. Накануне нападения на мечети этот человек написал манифест, в котором четко проглядываются ультраправые настроения.
Официально, известно о 40 жертвах нападения в двух мечетях Новой Зеландии. Очевидцы говорят, что видели, как люди истекают кровью под зданием мечети “Аль-Нур”.
Один из нападающих опубликовал в Сети видео, на котором он с автоматом стреляет по людях. Эксперты уже установили, что видео не смонтировано.
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Власти настоятельно просят не выходить на улицы Крайстчерч. Школы в городе закрыты. Полицейские до сих пор не уверены, что арестованы все члены преступной группировки.
Эксперты уже констатировали, судя по количеству взрывчатки и оружия, нападения на мечети было тщательно спланировано.
Напомним, стрельба в Зеландии: установлена личность стрелка. Одним из стрелков в двух мечетях Новой Зеландии оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.