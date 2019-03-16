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В России пообещали ответить на новые санкции ЕС

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Министерство иностранных дел России обвинило Брюссель в лицемерии и цинизме и пообещало не оставить без ответа новые санкции.
В МИД РФ прокомментировали новые санкции ЕС
В МИД РФ прокомментировали новые санкции ЕС
golos-ameriki.ru

В МИД РФ пообещали ответить на новые антироссийские санкции, введенные Европейским союзом против российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в субботу, 16 марта.

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится в комментарии.

В Москве также обвинили Брюссель в "лицемерии и цинизме", отметив, что речь идет о пограничниках, которые "мужественно выполняют свой долг" и пресекли "грубую провокацию", которую якобы организовал Киевом в районе Керченского пролива.

В российском дипведомстве считают, что решение Совета ЕС демонстрирует неуважение к праву РФ на защиту собственной государственной границы.

"Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в Евросоюзе ввели персональные санкции против восьми человек за задержание украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Ранее в МИД РФ пообещали также "практический ответ" на санкции США и Канады.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

 

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Теги: ЕС, МИД РФ, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лонгард    16.03.2019, 13:56
Оценка:  +1
Лонгард
поступай с людьми так как хочешь что бы поступили с тобой.за что боролись на то напоролись))неуважение к праву РФ на защиту собственной государственной границы? а как же уважение к границам соседей?))или то что можно кацапу другим нельзя?странная у руських логика двойственная.
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