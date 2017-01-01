"Королева слонов" умерла в Африке
В Кении скончалась слониха с самыми длинными бивнями. F_MU1 перед смертью исполнилось 60 лет, она умерла от старости.
Слониха, известная как F_MU1, умерла в равнине Цаво в Кении, сообщают зарубежные СМИ.
Слонихе было 60 лет, она умерла от старости. F_MU1 была одной из последних африканских слонов с бивнями настолько длинными, что они достигали земли. Слонов с такими бивнями осталось всего лишь около 30 штук.
Фотографировавший животное при жизни британский фотограф Уилл Беррард-Лукас заявлял: "Если бы у слонов была своя королева, именно она заслуживала бы этот титул".
"Ее бивни были такими огромными, что оставляли за собой две борозды на земле. Она была как бы живущим напоминанием о прошлом", – отметил фотограф.
We may/will see these majestic animals go extinct. It hurts like hell to realise that. BBC News - Last photos of Kenya's 'elephant queen' https://t.co/6baJzkjbcf #Elephants pic.twitter.com/ydPd344PQI— Madeleine Boerma (@mamboe29) 13 марта 2019 г.
"Самая грустная слониха" умерла в одиночестве
Напомним, ранее в ЮАР на территории национального парка обнаружили необычного розового слоненка.
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