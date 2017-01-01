"Королева слонов" умерла в Африке

В Кении скончалась слониха с самыми длинными бивнями. F_MU1 перед смертью исполнилось 60 лет, она умерла от старости.



Слониха, известная как F_MU1, умерла в равнине Цаво в Кении, сообщают зарубежные СМИ.





Слонихе было 60 лет, она умерла от старости. F_MU1 была одной из последних африканских слонов с бивнями настолько длинными, что они достигали земли. Слонов с такими бивнями осталось всего лишь около 30 штук.

Фотографировавший животное при жизни британский фотограф Уилл Беррард-Лукас заявлял: "Если бы у слонов была своя королева, именно она заслуживала бы этот титул".



"Ее бивни были такими огромными, что оставляли за собой две борозды на земле. Она была как бы живущим напоминанием о прошлом", – отметил фотограф.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet