Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Королева слонов" умерла в Африке

Комментариев: 0
В Кении скончалась слониха с самыми длинными бивнями. F_MU1 перед смертью исполнилось 60 лет, она умерла от старости.
Фото: Уилл Беррард-Лукас
Фото: Уилл Беррард-Лукас

Слониха, известная как F_MU1, умерла в равнине Цаво в Кении, сообщают зарубежные СМИ.
 
Слонихе было 60 лет, она умерла от старости. F_MU1 была одной из последних африканских слонов с бивнями настолько длинными, что они достигали земли. Слонов с такими бивнями осталось всего лишь около 30 штук.

Фотографировавший животное при жизни британский фотограф Уилл Беррард-Лукас заявлял: "Если бы у слонов была своя королева, именно она заслуживала бы этот титул".
 
"Ее бивни были такими огромными, что оставляли за собой две борозды на земле. Она была как бы живущим напоминанием о прошлом", – отметил фотограф.

"Самая грустная слониха" умерла в одиночестве
 
Напомним, ранее в ЮАР на территории национального парка обнаружили необычного розового слоненка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, смерть, Кения, слоны, слон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь