В Эфиопии заявили о сходстве двух катастроф Boeing
Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявила, что анализ данных бортовых самописцев с самолета Boeing, потерпевшего крушение 10 марта, подтвердил "явное сходство" с авиакатастрофой в Индонезии. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщило агентство Reuters.
Могес выступила после того, как французское бюро по расследованию авиакатастроф BEA направило эфиопским властям данные с речевого самописца и регистратора полетных данных разбившегося самолета.
Глава ведомства заявила, что новая информация помогла выявить "отчетливые сходства" между двумя катастрофами. При этом она отказалась предоставить конкретные данные
По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы "почти всех зафиксированных данных".
Правительство страны намерено через месяц опубликовать подробный отчет.
Могес подчеркнула, что данные проверили следователи из Эфиопии и США.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило о "некоторых сходствах" в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
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