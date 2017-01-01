Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС организовал первую зарубежную миссию погранслужбы

Комментариев: 0
На начальном этапе в состав миссии ЕС войдут около 50 пограничников из 12 стран-членов Евросоюза.
Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос отправится в Тирану
Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос отправится в Тирану

Власти Евросоюза отправили в Албанию первую в истории зарубежную миссию Европейской службы пограничной и береговой охраны. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии во вторник, 21 мая.

Отмечается, что с завтрашнего дня совместные группы албанских пограничников и офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны начнут совместное патрулирование границы Албании и Греции.

"Эта миссия предпринята в рамках укрепления внешних границ ЕС при полном одобрении всех стран-участниц. Она знаменует новый этап пограничного сотрудничества с государствами Западных Балкан", – отмечается в заявлении.

Торжественная церемония начала работы этой миссии пройдет 22 мая в Тиране в присутствии еврокомиссара по миграции, внутренним делам и гражданству Димитриса Аврамопулоса, премьер-министра Албании Эди Рамы и ряда силовых министров его кабинета.

На начальном этапе в состав миссии ЕС войдут около 50 европейских пограничников из 12 стран – членов Евросоюза. В их распоряжение выделено 16 патрульных автомобилей и один фургон с тепловизионной аппаратурой для патрулирования границы в ночное время.

Основной целью миссии станет предоставление Албании практической и технической помощи в борьбе с миграцией и контрабандой.

Напомним, в октябре 2016 года в ЕС начала работу новая Европейская служба пограничной и береговой охраны. Ее создали на фоне миграционного кризиса, приступила к работе. Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос назвал это событие "историческим днем" в непростые времена, когда "единство Европы подвергается испытанию".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Евросоюз, Албания, Еврокомиссия, пограничная служба, пограничники, Еврокомиссар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь