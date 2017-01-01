Венгрию обвинили в нарушении прав беженцев

Правительство должно отменить новое основание непредоставления убежища, которое привело к практически систематическому отклонению заявлений.

Совет Европы обвинил Венгрию в нарушении прав беженцев и мигрантов

В Совете Европы заявили о нарушениях в Венгрии прав человека, нарушении уровня защиты беженцев и проблеме с независимостью судебной системы, об этом говорится в докладе комиссара по правам человека Дуни Миятович.

"Нарушения прав человека в Венгрии негативно влияют на всю систему защиты и верховенство права. Их необходимо решать в срочном порядке", - говорится в докладе.

Документ сосредотачивается на правах лиц, ищущих убежища, и беженцах; правозащитниках и гражданском обществе, независимости судебной власти; гендерном равенстве и правах женщин.

Комиссар считает, что позиция правительства в отношении мигрантов и искателей убежища привела к принятию законодательной базы, которая подрывает процесс приема просителей убежища и интеграции беженцев.

Миятович призывает правительство Венгрии воздерживаться от использования антимигрантской риторики и кампаний, которые разжигают ксенофобские настроения.

Комиссар отмечает, что искатели убежища в Венгрии имеют ограничения по осуществлению своего права обращаться за международной защитой в двух транзитных зонах вдоль венгерско-сербской границы, куда могут въехать мало человек.

"Правительство должно отменить новое основание непредоставления убежища, которое привело к практически систематическому отклонению заявлений. Я также глубоко обеспокоена неоднократными сообщениями о чрезмерном применении насилия со стороны полиции во время насильственного выдворения иностранных граждан", - заявила Миятович.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность имеющимися у него сведениями о том, что власти Венгрии отказывают в питании нелегальным мигрантам, ожидающим депортации.

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