В РФ заблокировали сериал “Слуга народа” с Зеленским

Авторы телесериала говорят, что это временно.

В РФ запретили сериал с Зеленским кадр из видео

В Российской Федерации заблокировали телесериал “Слуга народа”, главную роль в котором сыграл украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщают Ведомости.

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Известно, что на российском сегменте YouTube сериал заблокирован для просмотра. Причины блокировки в видеохостинге не разглашают.

В то же время Сергей Пушкин, который является digital-директором “Студии 95” и обладает правами на сериал, заявил, что проблемы с воспроизведением “Слуги народа” в России являются временными. Как только решатся все спорные юридические вопросы, россияне снова смогут смотреть культовый для Украины сериал. Между тем, конкретные спорные вопросы Пушкин называть отказался.

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К слову, сериал “Слуга народа” в главной роли с Владимиром Зеленским завоевал славу одного из наиболее популярных в Украине. В стране его посмотрели свыше 20 млн. зрителей, а на Youtube-канале - 98 млн. раз.

Напомним, в Болгарии кадры из "Слуги народа" использовала в рекламе пророссийская партия. Агиткампании в социальной сети Facebook в Болгарии не регулируются законодательно.