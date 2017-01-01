В Болгарии кадры из "Слуги народа" использовала в рекламе пророссийская партия

Агиткампании в социальной сети Facebook в Болгарии не регулируются законодательно.

Накануне выборов в Европарламент пророссийская болгарская партия “Възраждане“ (“Возрождение“) использовала в своей рекламе видео с кадрами из сериала “Слуга народа“, на которых актер и нынешний президент Украины Владимир Зеленский расстреливает депутатов парламента.

Ролик опубликован в Facebook партии, передает “Радио Свобода“.

В конце видео появляется надпись “Возрождение“ - только мы можем“.

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В Центральной избирательной комиссии Болгарии пояснили, что агитационные кампании в социальной сети Facebook не регулируются законодательно, поэтому они не могут ничего с этим сделать.

Стоит отметить, партия “Възраждане“ призывает Болгарию выйти из Европейского Союза и НАТО.

Напомним, выборы в Европарламент в странах ЕС проходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.

Как сообщалось 21 мая, первым помощником Зеленского стал руководитель “Квартала-95“.