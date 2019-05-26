На птицефабрике в Швеции сгорели около 100 тысяч кур

Отмечается, что сигнал о пожаре поступил около 16.00 (17.00 по киевскому времени). Пожарные оперативно прибыли на место инцидента, однако к тому времени два здания, в которых содержали кур, были объяты пламенем.

Птиц спасти не удалось, но спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.

Жертв и пострадавших среди людей нет.