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На птицефабрике в Швеции сгорели около 100 тысяч кур

Комментариев: 2
Пожар охватил два здания, где содержали птиц. Люди в результате инцидента не пострадали.
Пожар на птицефабрике в Швеции
Пожар на птицефабрике в Швеции
svt.se
 
В шведском городе Линчепинг в результате пожара на птицефабрике погибли около 100 тысяч кур. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщило издание Expressen.
 
Отмечается, что сигнал о пожаре поступил около 16.00 (17.00 по киевскому времени). Пожарные оперативно прибыли на место инцидента, однако к тому времени два здания, в которых содержали кур, были объяты пламенем.
 
Птиц спасти не удалось, но спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.
 
Жертв и пострадавших среди людей нет.
 
Ранее сообщалось, что на птицефабрике в Японии сгорели несколько десятков тысяч цыплят.
 

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Теги: Швеция, птицы, куры, пожар, фабрика, погибли
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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traktor23    26.05.2019, 23:54
Оценка:  0
traktor23
Бедные куры... Тут реально ужас. Все таки не какой-то обосраный майдан с жалкой копченой свинотней
traktor23    26.05.2019, 23:54
Оценка:  0
traktor23
Бедные куры... Тут реально ужас. Все таки не какой-то обосраный майдан с жалкой копченой свинотней
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