На птицефабрике в Швеции сгорели около 100 тысяч кур
Пожар охватил два здания, где содержали птиц. Люди в результате инцидента не пострадали.
В шведском городе Линчепинг в результате пожара на птицефабрике погибли около 100 тысяч кур. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщило издание Expressen.
Отмечается, что сигнал о пожаре поступил около 16.00 (17.00 по киевскому времени). Пожарные оперативно прибыли на место инцидента, однако к тому времени два здания, в которых содержали кур, были объяты пламенем.
Птиц спасти не удалось, но спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.
Жертв и пострадавших среди людей нет.
Ранее сообщалось, что на птицефабрике в Японии сгорели несколько десятков тысяч цыплят.
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