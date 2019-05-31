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В КНДР казнили дипломатов после саммита в Ханое - СМИ

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После неудачного саммита в Ханое по приказу северокорейского лидера были убиты пять высокопоставленных чиновников.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
 
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц страны, которые участвовали в переговорах с США в Ханое. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила газета Chosun Ilbo.
 
По информации издания, в марте был убит спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре человека. Как указали источники, причиной казни стало то, что они не смогли достичь соглашения на втором саммите между лидерами США и Северной Кореи.
 
Приговор был исполнен на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Также сообщается, что перед казнью дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.
 
Еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.
 
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. 
 
Причиной разногласий на встрече стали санкции против Северной Кореи. После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как северокорейский МИД утверждает, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.
 

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Теги: США, саммит, казнь, смертная казнь, КНДР, Ханой, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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