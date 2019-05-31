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Трамп анонсировал поход на второй срок

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Американский президент официально объявит об участии в выборах 18 июня в Орландо в штате Флорида.
Американский лидер Дональд Трамп
Американский лидер Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо в штате Флорида.
 
"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!", – написал он в пятницу, 31 мая.



Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, среди основных заявившихся кандидатов – политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан США поддерживает импичмент президента. Сам Трамп уверен, что американцы восстанут, если ему объявят импичмент.

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Теги: выборы в США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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