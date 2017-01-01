Трамп назвал Меган Маркл злобной

Американский лидер выразил надежду, что Меган Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.



Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной пишет Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной пишет The Sun

На вопрос журналистов о том, как он относится к звучавшей ранее в его адрес критике со стороны американки Меган Маркл, в 2018 году вышедшей замуж за британского принца Гарри, Трамп отметил, что не знал о ее жестких высказываниях.

"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", - сказал Трамп,

При этом он выразил надежду, что Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.

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