Трамп назвал Меган Маркл злобной
Американский лидер выразил надежду, что Меган Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной пишет The Sun.
На вопрос журналистов о том, как он относится к звучавшей ранее в его адрес критике со стороны американки Меган Маркл, в 2018 году вышедшей замуж за британского принца Гарри, Трамп отметил, что не знал о ее жестких высказываниях.
"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", - сказал Трамп,
При этом он выразил надежду, что Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.
В 2016 году Маркл заявила, что эмигрирует в Канаду, если Трамп выиграет президентские выборы.
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