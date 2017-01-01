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Трамп назвал Меган Маркл злобной

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Американский лидер выразил надежду, что Меган Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной пишет The Sun.
 
На вопрос журналистов о том, как он относится к звучавшей ранее в его адрес критике со стороны американки Меган Маркл, в 2018 году вышедшей замуж за британского принца Гарри, Трамп отметил, что не знал о ее жестких высказываниях.
 
"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", - сказал Трамп,
 
При этом он выразил надежду, что Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.
 
В 2016 году Маркл заявила, что эмигрирует в Канаду, если Трамп выиграет президентские выборы.

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Ранее сообщалось, что брат Меган Маркл обвинил ее в разрушении его жизни.

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Теги: Трамп, Дональд Трамп, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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