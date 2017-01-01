Король Саудовской Аравии указал на угрозы для мировых поставок нефти

Атаки Ирана в регионе Персидского залива могут поставить под угрозу не только положение в стране, но и глобальные поставки нефти, подчеркнул Салман бин Абдулазиз.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз во время саммита лидеров исламских стран в Мекке предупредил об угрозах для мировых поставок нефти. Об этом в субботу, 1 июня, сообщило AFP.

Он подчеркнул, что "террористические атаки" Ирана в регионе Персидского залива могут поставить под угрозу не только положение в стране, но и глобальные поставки нефти.

"Мы подтверждаем, что террористические действия направлены не только на королевство и регион Персидского залива, но и на безопасность судоходства и мировых поставок нефти", - заявил Салман.

Он также призвал лидеров стран Персидского залива противостоять агрессивным действиям Ирана в регионе, напомнив про недавнюю атаку на нефтяные танкеры в водах ОАЭ.

Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега ОАЭ. Два из них оказались саудовскими нефтяными танкерами.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на танкеры в водах Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet