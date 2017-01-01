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Король Саудовской Аравии указал на угрозы для мировых поставок нефти

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Атаки Ирана в регионе Персидского залива могут поставить под угрозу не только положение в стране, но и глобальные поставки нефти, подчеркнул Салман бин Абдулазиз.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз во время саммита лидеров исламских стран в Мекке предупредил об угрозах для мировых поставок нефти. Об этом в субботу, 1 июня, сообщило AFP.

Он подчеркнул, что "террористические атаки" Ирана в регионе Персидского залива могут поставить под угрозу не только положение в стране, но и глобальные поставки нефти.

"Мы подтверждаем, что террористические действия направлены не только на королевство и регион Персидского залива, но и на безопасность судоходства и мировых поставок нефти", - заявил Салман.

Он также призвал лидеров стран Персидского залива противостоять агрессивным действиям Ирана в регионе, напомнив про недавнюю атаку на нефтяные танкеры в водах ОАЭ.

Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега ОАЭ. Два из них оказались саудовскими нефтяными танкерами.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на танкеры в водах Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

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Теги: нефть, Иран, Саудовская Аравия
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Источник: korrespondent.net

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