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Израиль подтвердил обстрел сирийской территории

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Военные утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля.
Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото)
Ракеты в небе над Дамаском (архивное фото)
twitter.com/ChrisChannel4

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

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В ведомстве утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля. После этого израильские силы ПВО обстреляли сирийские военные объекты и разведывательные посты на Голанских высотах. Армия возложила ответственность на власти Сирии за любые действия с территории страны и пообещала решительный ответ на атаки.

 

 

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Twitter, что лично отдал приказ ответить на атаку сирийских военных. Он подчеркнул, что не готов терпеть агрессию в отношении своей страны, и заверил, что и впредь будет жестко пресекать любые попытки атаковать Израиль.

Напомним, 27 мая армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. В результате атаки один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

 

 

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Теги: Израиль, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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