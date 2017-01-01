Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Пакистане в ДТП с автобусом погибли 14 человек

Комментариев: 0
Микроавтобус потерял управление из-за технической неисправности и столкнулся с грузовиком.
14 пассажиров микроавтобуса погибли от столкновения с грузовиком
14 пассажиров микроавтобуса погибли от столкновения с грузовиком
tribune.com.pk

Как минимум 14 человек погибли в ДТП в Пакистане, еще семеро получили ранения. Об этом 3 июня пишет газета The Express Tribune.

Сообщается, что в пакистанской провинции Белуджистан столкнулись грузовик и микроавтобус.

Издание уточняет, что ДТП случилось из-за технической неисправности микроавтобуса. Транспортное средство двигалось по маршруту из Кветты в Зхоб.

В автобусе находилось около 20 человек. Во время движения он потерял управление и врезался во встречный грузовик. Пострадавших доставили в больницу Кветты. В полиции добавили, что двое пассажиров находятся в критическом состоянии.

Ранее в Днепровском районе Киева такси устроило ДТП и въехало в кафе.

Также сообщалось, что в Киевской области сотрудники патрульной полиции сбили ребенка на переходе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Пакистан, ДТП, столкновение, инцидент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь