В Пакистане в ДТП с автобусом погибли 14 человек

Микроавтобус потерял управление из-за технической неисправности и столкнулся с грузовиком.

14 пассажиров микроавтобуса погибли от столкновения с грузовиком tribune.com.pk

Как минимум 14 человек погибли в ДТП в Пакистане, еще семеро получили ранения. Об этом 3 июня пишет газета The Express Tribune.

Сообщается, что в пакистанской провинции Белуджистан столкнулись грузовик и микроавтобус.

Издание уточняет, что ДТП случилось из-за технической неисправности микроавтобуса. Транспортное средство двигалось по маршруту из Кветты в Зхоб.

В автобусе находилось около 20 человек. Во время движения он потерял управление и врезался во встречный грузовик. Пострадавших доставили в больницу Кветты. В полиции добавили, что двое пассажиров находятся в критическом состоянии.

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Также сообщалось, что в Киевской области сотрудники патрульной полиции сбили ребенка на переходе.

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