В Пакистане в ДТП с автобусом погибли 14 человек
Как минимум 14 человек погибли в ДТП в Пакистане, еще семеро получили ранения. Об этом 3 июня пишет газета The Express Tribune.
Сообщается, что в пакистанской провинции Белуджистан столкнулись грузовик и микроавтобус.
Издание уточняет, что ДТП случилось из-за технической неисправности микроавтобуса. Транспортное средство двигалось по маршруту из Кветты в Зхоб.
В автобусе находилось около 20 человек. Во время движения он потерял управление и врезался во встречный грузовик. Пострадавших доставили в больницу Кветты. В полиции добавили, что двое пассажиров находятся в критическом состоянии.
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