Трамп поддержал Brexit
Американский лидер поддержал выход Великобритании из ЕС при сохранении финансовой стабильности в мире.
Президент США Дональд Трамп поддерживает Brexit при условии, что выход Великобритании из Европейского Союза не нарушит экономическую и финансовую стабильность в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Вашингтон готовится к любому исходу по поводу Brexit.
Напомним, ранее Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit.
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