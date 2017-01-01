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Трамп поддержал Brexit

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Американский лидер поддержал выход Великобритании из ЕС при сохранении финансовой стабильности в мире.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поддерживает Brexit при условии, что выход Великобритании из Европейского Союза не нарушит экономическую и финансовую стабильность в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что Вашингтон готовится к любому исходу по поводу Brexit.
 
Напомним, ранее Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с Brexit.

В Великобритании обвинили президента США во вмешательстве во внутренние дела.

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Теги: Трамп, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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