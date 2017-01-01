Трамп поддержал Brexit

Американский лидер поддержал выход Великобритании из ЕС при сохранении финансовой стабильности в мире.



Президент США Дональд Трамп поддерживает Brexit при условии, что выход Великобритании из Европейского Союза не нарушит экономическую и финансовую стабильность в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.



"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.



Отмечается, что Вашингтон готовится к любому исходу по поводу Brexit.



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