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В Австралии произошла стрельба в отеле, есть жертвы

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Мужчина вошел в отель Palms с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров.
Полиция на месте стрельбы в Дарвине
Полиция на месте стрельбы в Дарвине

В австралийском городе Дарвин мужчина открыл стрельбу по постояльцам отеля Palms и убил не менее пяти человек и еще нескольких ранил. Об этом сообщает NT News во вторник, 4 июня.

Отмечается, что 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров. Затем нападавший покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим.

В итоге правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации. Полиция проводит расследование.

Накануне в лондонской мечети задержали мужчину с молотком, который пытался атаковать находящихся там людей. Никто не пострадал.

Как сообщалось, 15 марта в Новой Зеландии в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

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Теги: Австралия, убийства, Дарвин, стрельба, убийство, жертвы, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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