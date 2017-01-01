Трамп заявил, что СМИ занижают его рейтинги

Президент США заявил, что СМИ, которые его критикуют, являются коррумпированными и умышленно занижают его рейтинг.

Президент США Дональд Трамп назвал медиа, которые критикуют деятельность его кабинета, "коррумпированными СМИ" и обвинил их в занижении его рейтингов. Такое обвинение он разместил в среду, 5 июня, на своей странице в Twitter.

"Если бы совершенно коррумпированные СМИ были менее коррумпированными, то я поднялся бы в рейтингах на 15 пунктов благодаря нашему огромному успеху в экономике, возможно, лучшему за все время! Если бы коррумпированные СМИ были действительно справедливыми, то я поднялся бы на 25 пунктов. Однако, несмотря на "фейковые новости", у нас - замечательные результаты!" - написал глава Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп анонсировал поход на второй срок.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан США поддерживает импичмент президента. Сам Трамп уверен, что американцы восстанут, если ему объявят импичмент.

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