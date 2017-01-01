Премьер Северной Ирландии поспорил с Трампом о границе

Американский лидер сравнил проблему будущей границы между Великобританией и Северной Ирландией с ситуацией на рубеже США и Мексики.

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что вопрос о будущей границе между Великобританией и Северной Ирландией, являющийся камнем преткновения в споре премьер-министра страны Терезы Мэй с парламентом о Brexit, разрешится "очень хорошо".

Об этом американский лидер, находящийся с визитом в Северной Ирландии, заявил журналистам в среду, 5 июня. Об этом американский лидер, находящийся с визитом в Северной Ирландии, заявил журналистам в среду, 5 июня.

При этом Трамп сравнил внутриирландскую проблему с ситуацией на границе США с Мексикой.

"Я думаю, и для вас с вашей стеной, с вашей границей все пройдет очень хорошо", - заявил американский президент на пресс-конференции, которую проводил в Дублине совместно с премьер-министром Северной Ирландии Лео Варадкаром.

На эту фразу ирландский политик отреагировал словами: "Я думаю, что граница между нами - это то, чего мы хотим избежать".

Вопрос о пограничном контроле между Ирландией, являющейся частью покидающей ЕС Великобритании, и Северной Ирландии, остающейся частью Евросоюза, был одной из ключевых тем на переговорах Лондона с Брюсселем по Brexit .

Соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, предложенное правительством Терезы Мэй, подразумевает временное компромиссное решение этой проблемы, или так называемый "бэкстоп", который должен предотвратить установление жесткой границы между ЕС и Северной Ирландией до конца 2020 года.

Если к этому времени не будет выработано иное решение, Великобритания сохранит членство в таможенном союзе с ЕС после Brexit .

После ухода Трампа с пресс-конференции Варадкар отдельно прокомментировал для журналистов слова Трампа о границе.

По словам главы правительства Северной Ирландии, во время личной встречи Трамп уверил его, что разделяет мнение о том, что внутриирландская граница должна оставаться открытой. При этом, как сказал Варадкар, Трамп не объяснил, почему он считает, что Северная Ирландия выиграет от Brexit.

Сооружение заградительной стены на границе с Мексикой являлось одним из главных предвыборных обещаний Трампа. С помощью этой меры глава Белого дома собирается решить проблему нелегальной миграции.

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Источник: Русская служба DW

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